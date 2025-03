video suggerito

Abusa sulle sorelle, arrestato il figlio 26enne del consigliere indagato per maltrattamenti a Brescia Nell'ambito dell'inchiesta sul consigliere comunale di centrodestra Balwinder Singh, indagato con la moglie per maltrattamenti sulle figlie, emerge un altro aspetto inquietante. Alcuni giorni fa è stato arrestato uno dei figli della coppia accusato di violenza sessuale sulle sorelle.

A cura di Giulia Ghirardi

Nell'ambito dell'inchiesta sul consigliere comunale di centrodestra Balwinder Singh, indagato insieme alla moglie per maltrattamenti sulle figlie per cui è scattate il braccialetto elettronico, emerge un altro aspetto inquietante. Alcuni giorni fa, nella stessa inchiesta è stato, infatti, arrestato il figlio di 26 enni della coppia, accusato di violenza sessuale sulle sorelle.

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, Balwinder Singh è indagato per presunti maltrattamenti in famiglia ai danni delle due figlie, oggi maggiorenni, che attualmente si troverebbero in comunità. L'uomo avrebbe impedito alle ragazze di vivere alla "maniera occidentale" e per questo le avrebbe picchiate impedendo loro di conoscere coetanei di nazionalità italiana. A far partire le indagini era stata la segnalazione fatta dalla scuola frequentata dalla più piccola delle due figlie che a un'insegnate aveva confidato le presunte violenze subite dai genitori.

A rendere il quadro delle indagini ancora più inquietante si aggiunge, però, anche un altro elemento. Secondo quanto appreso, infatti, i presunti maltrattamenti non sarebbero arrivati esclusivamente dai genitori, ma anche da almeno uno dei fratelli. L'accusa a carico del ragazzo, in questo caso, è quella di violenza sessuale sulle sorelle. Per questo, qualche giorno fa, il 26enne è stato arrestato e quindi portato in carcere dove si troverebbe tuttora.