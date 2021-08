Abusa di una minorenne durante una festa a casa di un amico: arrestato ventenne Un ragazzo di vent’anni è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una minorenne. L’abuso sarebbe avvenuto durante una festa organizzata da un amico in comune a Palazzolo, in provincia di Brescia. Il 20enne avrebbe avvicinato la vittima per poi portarla in un luogo appartato e abusare di lei.

A cura di Ilaria Quattrone

È stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di aver abusato di una ragazza minorenne durante una festa a casa di un amico. Un ragazzo di venti anni che, secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Giornale di Brescia", è originario di Capriolo (Brescia) è stato ritenuto responsabile della violenza. La minorenne avrebbe raccontato tutto alla madre che poi avrebbe denunciato lo stupro ai carabinieri.

I due erano entrambi invitati alla festa

L'episodio si sarebbe verificato alla fine di giugno a Palazzolo sull'Oglio, sempre in provincia di Brescia. La giovane di 15 anni, che invece risiede in provincia di Bergamo, si trovava lì per partecipare a un party. Tra gli invitati ci sarebbe stato il presunto responsabile. Al momento si sta cercando di capire se i due si conoscessero già. Il giovane, sulla base di quanto raccolto dagli inquirenti, avrebbe notato la ragazza e l'avrebbe avvicinata.

Il 20enne l'avrebbe portata in una zona appartata

I famigliari hanno raccontato che il 20enne si sarebbe approfittato del suo stato di alterazione psico-fisica e l'avrebbe portata in una zona appartata dove poi sarebbe avvenuta la violenza. Non è ancora chiaro se l'abuso sia avvenuto dentro o fuori la struttura e se gli altri invitati si siano accorti di quanto avvenuto. La minorenne avrebbe poi aspettato alcuni giorni per raccontare quanto accaduto per poi, confrontandosi con alcune amiche, riportare tutto ai genitori. Il 20enne adesso, in base a quanto disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima.