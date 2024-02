Abbraccia un anziano per derubarlo, 33enne a processo: è accusata di violenza sessuale Una donna di 33 anni è accusata di violenza sessuale di gruppo dopo che ha abbracciato un anziano per derubarlo e lo ha toccato nelle parti intime. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

È iniziato il processo per una donna di 33 anni accusata di violenza sessuale di gruppo nei confronti di un uomo di 83 anni che aveva provato a derubarlo. La 33enne, infatti, lo aveva abbracciato e toccato sulle parti intime. A darne notizia è il quotidiano La Gazzetta di Mantova.

L'episodio contestato risale a maggio 2016 ed è avvenuto a Goito, comune che si trova nella provincia di Mantova. Sulla base di quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'imputata si trovava con un'altra donna. Le due avrebbero avvicinato la vittima, dopo aver notato un orologio d'oro al polso.

L'uomo avrebbe reagito e chiamato i carabinieri

Una delle due gli avrebbe sussurrato: "Vieni a fare sesso con me, abito qui dietro". Lo avrebbe poi abbracciato. L'uomo avrebbe reagito: avrebbe respinto entrambe con un calcio e poi avrebbe chiesto aiuto a una pattuglia di carabinieri che stava transitando in zona proprio in quel momento. Le ladre erano però scappate a bordo di un'automobile grigio.

L'uomo ha riconosciuto le ladre grazie alle foto segnaletiche

Quando l'anziano è stato portato in caserma, ha potuto vedere tutte le foto segnaletiche. Ha così riconosciuto le due. Nella giornata di oggi, lunedì 19 febbraio, l'uomo avrebbe dovuto sedersi davanti ai giudici. A causa di un errore, non gli è stato notificato l'invito a presentarsi. La prossima udienza si svolgerà il 10 giugno. Intanto la donna accusata è irreperibile.