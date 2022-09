A partire da oggi, giovedì 1 settembre, scatta l’aumento per i biglietti di Trenord Da oggi, 1 settembre 2022, è scattato l’aumento del biglietto Trenord: ecco di quanto sarà e chi coinvolgerà.

A cura di Ilaria Quattrone

A partire da oggi, giovedì 1 settembre, scatta l'aumento per i biglietti di Trenord: l'aggiornamento delle tariffe, come spiegato dalla società, interesserà i titoli di viaggio ordinari – e cioè le corse singole e gli abbonamenti – e quelli integrati come "Io viaggio in Lombardia", "Io viaggio in provincia" e "Trenocittà". Congelato invece l'aumento del prezzo per i biglietti Atm: l'entrata in vigore della misura è stata infatti temporaneamente rinviata a dopo le elezioni politiche 2022.

A quanto ammonta il rincaro per i biglietti Trenord

In base a quanto specificato nella nota stampa Trenord, gli aumenti saranno del 3,82 per cento per i titoli ferroviari e dell'1,91 per cento per quelli integrati. Una cifra che, l'assessora regionale ai Trasporti Claudia Maria Terzi, ha subito commentato nei giorni scorsi: "La cifra è meno della metà di quella prevista dal Comune di milano per quanto riguarda Atm".

Perché è aumentato il costo del biglietto Trenord

In realtà l'Agenzia di Bacino aveva previsto un rincaro fino al 7,64 per cento. Una cifra dovuta sia all'adeguamento Istat, ma anche all'inflazione che è alle stelle. L'assessora aveva però specificato che, considerato che alcuni standard qualitativi non erano stati raggiunti, non sarebbe stata applicata una maggiorazione piena: "Intervenire per l'aumento è impossibile per noi. Questi adeguamenti sono legati all'inflazione che fino allo scorso anno era a zero mentre ora vola oltre l'8 per cento". L'assessora ha poi spiegato che l'obiettivo del Comune è quella di ottenere una ripartizione più adeguata del fondo nazionale trasporti.