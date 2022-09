Sciopero Trenord venerdì 9 settembre: possibili disagi per i pendolari Quella di venerdì 9 settembre 2022 sarà, per i pendolari di Trenord, una giornata di fuoco: sarà infatti previsto uno sciopero che partirà alle 9 e terminerà alle 17.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Per la giornata di venerdì 9 settembre è previsto uno sciopero nazionale di macchinisti e capitreno che coinvolgerà, oltre ai dipendenti di Trenitalia, Trenitalia Tper e Italo Ntv, anche il personale Trenord. Per i pendolari sarà quindi una giornata di fuoco considerato che la mobilitazione, che inizierà alle 9.01 e si concluderà alle 16.59, comporterà non pochi disagi.

Lo sciopero inizierà alle 9 e terminerà alle 17

Da Trenord, come si legge in una nota stampa, spiegano che ovviamente non saranno interessate le fasce orarie di garanzia. I treni che, come previsto dagli orari ufficiali, partiranno entro le 9.01 e arriveranno a destinazione entro le ore 10, viaggeranno tranquillamente senza subire alcuna modifica. L'azienda avvisa inoltre che, prima che il servizio possa essere ripristinato, potrebbero verificarsi alcune ripercussioni immediatamente dopo la conclusione della mobilitazione.

Previsti bus sostitutivi per l'Aeroporto Milano Malpensa

Discorso diverso sarà fatto per il servizio aeroportuale: per consentire ai viaggiatori di poter raggiungere tranquillamente l'aeroporto, saranno infatti istituiti alcuni autobus sostitutivi no-stop che interesseranno la tratta tra Malpensa Aeroporto T1 e Milano Cadorna/Stabio.

Gli aggiornamenti in diretta sull'App Trenord

Per questo motivo, come viene suggerito ogni volta che c'è uno sciopero, si invita i passeggeri a prestare attenzione agli annunci sonori che alle informazioni presenti sui monitor. Ovviamente, per ricevere aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione dei treni, Trenord suggerisce di monitorare l'App o il loro sito.