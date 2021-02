Ancora feste e cene abusive in Lombardia. A Milano, nella serata di ieri sabato 6 febbraio, sono state scoperti due party. Vista l'evidente violazione delle disposizioni in materia di Covid che non consentono assembramenti, 42 persone sono state multate dalle forze dell'ordine.

Diciassette persone trovate in un appartamento ad Arco della Pace

Il primo festino è stato scoperto nei pressi di Arco della Pace. Alle 22.30 è arrivata una segnalazione alle forze dell'ordine: alcuni vicini lamentavano il chiasso che proveniva da un appartamento di via Cirillo. I carabinieri, intervenuti sul luogo, hanno trovato 17 persone – tutte tra i venti e i 35 anni – intente a festeggiare. L'appartamento era stato affittato da un uomo di 33 anni che avrebbe poi affermato di averlo prenotato su Booking per quattro persone: "Poi però se ne sono presentate 16". Adesso tutti i presenti dovranno pagare una multa di quattrocento euro.

Organizzano party in un B&b: multate 25 persone

La seconda festa è avvenuta in zona Gambara in via Moncalvo. Alla polizia è arrivata una segnalazione intorno alle 2.30. Gli agenti sono arrivati sul luogo e all'interno di un bed&breakfast hanno trovato 25 persone. Tutti erano senza mascherina e impegnati a consumare alcool. Anche loro dovranno pagare quattrocento euro di multa.

Cena a base di tartufo e vino: sanzionate 13 persone a Monza

Un episodio simile si è verificato venerdì 5 febbraio a Monza: i carabinieri hanno sorpreso tredici persone impegnate a consumare una cena a base di vino e tartufo in un ristorante. Insospettiti dalle luci accese e dalle molte macchine parcheggiate, i militari sono entrati nel locale e hanno visto i commensali intenti a fuggire e nascondersi in uno stanzino. Un gesto che non è servito a molto considerato che comunque sono stati multati.