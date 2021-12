A Milano premiate le attività storiche, dalle pasticcerie ai calzolai: ecco l’elenco completo Sono state premiate oggi le 28 nuove attività storiche a Milano, dalle pasticcerie ai calzolai. Ecco l’elenco completo delle botteghe e dei negozi che hanno più di 40 anni.

A cura di Simona Buscaglia

La premiazione delle attività storiche milanesi

Questa mattina sono state premiate le 161 nuove attività storiche, ovvero quelle insegne con più di quarant'anni di storia alle loro spalle. Ora in Lombardia ne sono riconosciute 2.395. Tra i riconoscimenti arrivati oggi, 28 sorgono a Milano e provincia. Tra i nuovi inserimenti sul territorio regionale, figurano in particolare, 89 negozi storici, 46 locali storici e 26 botteghe artigiane storiche. "Il valore e l'importanza che Regione assegna a queste attività viene dimostrato con un bando specifico del valore di 4 milioni di euro che apre domani mercoledì 15 dicembre" ha precisato l'assessore allo sviluppo economico Guido Guidesi. Tra quelle premiate nel capoluogo lombardo, alcune hanno cominciato la loro attività nel 1930, come la pasticceria Valente, e altre, come la Calzoleria Fossati, hanno un negozio storico a Cornaredo, dal 1915.

L'elenco completo delle nuove 28 attività storiche premiate in provincia di Milano