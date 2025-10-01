A Milano medici e infermieri saranno davanti agli ospedali con torce e lanterne per i colleghi di Gaza: l’iniziativa

Domani giovedì 2 ottobre, gli operatori sanitari della rete “Digiuno Gaza” saranno in presidio di fronte agli ospedali milanesi con torce e lumini per richiamare l’attenzione sulla tragica crisi sanitaria e umanitaria. Il gesto collettivo prende il nome di “Luci sulla Palestina- 100 ospedali per Gaza”.

Foto di repertorio

Nella giornata di domani, giovedì 2 ottobre, è in programma un flashmob promosso dagli operatori e dalle operatrici sanitarie della rete "Digiuno Gaza": medici e infermieri accenderanno lanterne, torce e lumini davanti al Policlinico, ma anche agli ospedali Niguarda, Besta e Legnano per onorare i colleghi che operano a Gaza.

Il gesto simbolico, che prende il nome di "Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza" nasce per richiamare l'attenzione sulla tragica crisi sanitaria e umanitaria: "In qualità di professionisti della salute – sottolineano gli organizzatori – i valori deontologici che ci accomunano, la tutela della vita e della dignità umana, ci impongono di non rimanere in silenzio".

Il presidio si svolgerà dalle 21.00 al di fuori dei locali ospedalieri, fuori dall'orario di lavoro e senza intralciare le attività sanitarie o il passaggio degli utenti. I partecipanti dovranno portare con sé una fonte luminosa, come lumini, torce elettrice o lampade, per illuminare simbolicamente la notte a Gaza. Nel corso del flashmob, verranno letti, in forma di staffetta insieme agli altri ospedali italiani, i nomi dei 1.677 operatori sanitari uccisi dall'inizio della guerra.

L'iniziativa collettiva, lanciata nella giornata di venerdì 26 settembre, intende ribadire "il senso di responsabilità del personale sanitario di fronte a una crisi globale che riguarda direttamente il diritto alla salute".

Al momento, numerosi ospedali di Milano sembrano aderire alla manifestazione, supportati anche da organizzazioni sindacali come la FP CGIL. Non c'è ancora un elenco ufficiale, ma diversi presidi sanitari si stanno aggiungendo nelle ultime ore.