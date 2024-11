video suggerito

A Milano è tornata la nebbia: le immagini della città coperta Nella mattinata di oggi, lunedì 4 novembre, Milano si è svegliata coperta dalla nebbia. Tanti cittadini hanno condiviso le immagini sui social ribadendo come il fenomeno non si vedesse in città da diversi anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella mattinata di oggi, lunedì 4 novembre, la città di Milano si è svegliata coperta dalla nebbia. Erano ormai diversi anni che il capoluogo meneghino non veniva avvolto dai bancali di nubi. E proprio per questo motivo, diversi cittadini hanno condiviso sui social tantissime immagini e post in cui hanno voluto esprimere il proprio stupore per quanto accaduto quest'oggi.

Per tutta la settimana, la città dovrebbe svegliarsi avvolta dalla nebbia. È infatti prevista allerta. Le temperature, quindi, soprattutto alle prime ore del mattino saranno basse. "Prima mattinata di Nebbia qui a Milano San Siro. Minima 6.5", scrive un utente sul gruppo Facebook MeteoForum – il Forum di chi ama la meteo.

E ancora un'altra utente scrive sul proprio profilo: "Quando Milano sembra proprio Milano", ricordando quindi come la città è sempre stata identificata proprio con questo fenomeno atmosferico. E altri ancora ricordano: "Oh finalmente la nebbia a Milano erano anni che non si vedeva in città".

"È arrivata, che gioia", scrive ancora un altro cittadino.

Altri ancora sembrano essere meno soddisfatti della presenza della nebbia: "Nebbia. Panorama triste su Milano", scrive qualcun altro. C'è anche chi ironizza: "Uhuuu la nebbia milanese! Quasi quasi mi mancava!che importa, c’e' il sole dentro", scrive un'altra utente per nulla intimorita dalla vista dei bancali. E domani dovrebbe replicarsi il fenomeno su tutta la città.

