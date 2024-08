video suggerito

A Milano c’è uno dei ristoranti più belli del mondo secondo il Journal des Palaces: quanto costa una cena In Corso Venezia a Milano c’è uno dei ristoranti più belli del mondo. Il locale è stato inserito dal Journal des Palaces nella lista dei possibili candidati alla vittoria del Prix Versailles 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli interni del Beefbar di Milano (foto da Facebook)

A pochi passi da Palazzo Morando, sede della collezione di Costume e Moda del Comune di Milano, c'è uno dei ristoranti più belli del mondo. Ad affermarlo è Journal des Palaces, la rivista francese specializzata nel lusso, sia che si tratti di alberghi che di ristoranti, che alcuni giorni fa ha pubblicato la lista dei 16 locali in gara per i tre titoli mondiali del 2024 per Prix Versailles, Interior ed Exterior. In corsa c'è, appunto, il ‘Beefbar Milano‘ al numero 11 di Corso Venezia: una location che "risuona con la città creativa che lo circonda, incluso l'amore perpetuo di Milano per l'opera, la moda, l'architettura e il design".

Foto da Facebook

Il ‘Beefbar Milano' a Corso Venezia

"Siamo orgogliosi di annunciare che il ‘Beefbar Milano' è stato selezionato come uno dei ristoranti più belli del mondo dal Prix Versailles 2024", ha scritto sulle sue pagine social il ristorante di Corso Venezia, ricordando come ogni anno dal 2015 il premio è dedicato ai "migliori progetti contemporanei in tutto il mondo" e cui vincitore viene annunciato nella sede dell'Unesco.

"Riconosciuto per la sua architettura progettata da Tag", continua il post del ristorante, "il ristorante lascia un'impressione duratura con il suo incredibile ambiente glamour, l'estetica anni '40 e '60 e la sua memoria barocca".

Secondo Journal des Palaces, con il ‘Beefbar Milano' gli architetti Humbert & Poyet sono riusciti a installare il locale "all'interno di un gioiello di architettura arcivescovile, in quello che un tempo era lo studio dell'architetto e designer Mario Bellini".

Foto da Facebook

Quanto costa una cena al ‘Beefbar Milano'

Il ‘Beefbar Milano' offre ai suoi clienti due menù differenti per il pranzo e per la cena. In entrambi si possono trovare alimenti di carne, di pesce e vegetali, nonché paste e risotti. La scelta è notevole e può variare da piatti a base di manzo Kobe, come la bresaola a 49 euro, al tonno Pastrami da 25 euro.

Un'attenzione particolare è riservata oltre che alla cucina italiana, con la pasta alla carbonara di Kobe e alla bolognese di Wagyu e vitello, anche a quella orientale. C'è, infatti, il merluzzo al vapore (34 euro), ma anche il Szeuchuan Pepper Beef cotto sul wok (42 euro)

Il Prix Versailles 2024

Come ha spiegato Jérôme Gouadain, segretario generale del Prix Versailles, il premio vuole essere "un omaggio all'architettura e alla sua comunanza con le persone". I 16 ristoranti di tutto il mondo inseriti nella lista di quest'anno sono, infatti, in grado di offrire una "convivialità amplificata non solo dall'esperienza culinaria, ma anche dalla singolarità dell'ambiente", attraverso una "continua ricerca del buono e del bello" che riesce a unire "natura e cultura in un ammirevole abbinamento".

I ristoranti che riceveranno i titoli mondiali Prix Versailles, Interior ed Exterior saranno annunciati entro la fine di novembre presso la sede centrale dell'Unesco. Il ‘Beefbar Milano' è l'unico locale italiano inserito nella lista del 2024, mentre il resto d'Europa può contare anche sui parigini ‘Blanc', ‘Ladurée Champs-Élysées' e ‘Riviera Fuga'.