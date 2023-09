Incendio a Cagno, a fuoco una centrale elettrica nel Comasco: 7 squadre di pompieri a lavoro Un vasto incendio sta interessando una centrale elettrica di Cagno, in provincia di Como. Per spegnere le fiamme dell’impianto gestito da Terna sono impiegate sette squadre dei Vigili del Fuoco.

A cura di Fabio Pellaco

Il rogo della centrale elettrica prosegue alle prime luci dell’alba

Un incendio è scoppiato nella notte del 15 settembre in una centrale elettrica ad alta tensione di Terna a Solbiate con Cagno, nel Comasco. Sul posto sono presenti i pompieri per spegnere il fuoco e mettere in sicurezza l'area. Non si segnalano feriti.

Le fiamme sono divampate in via Molino del Trotto nelle prime ore della notte tra giovedì 14 e venerdì 15 settembre. A prendere fuoco sarebbe stato il trasformatore della centrale. La struttura è gestita da Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica.

Sul posto sono intervenute, già dalle 2 della notte, sette squadre dei Vigili del Fuoco. L'incendio ha interessato una vasta area della centrale, nonostante il tempestivo arrivo dei pompieri. Al momento non sono chiari i motivi che hanno portato allo scoppio del rogo.

Non si segnalano feriti, ma considerata la portata dell'incendio i pompieri stanno impiegando molto tempo per domare le fiamme. Alle prime luci dell'alba il rogo era ancora attivo.