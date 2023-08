A Buccinasco un albero è stato avvelenato con l’acido 4 volte, il sindaco: “Sappiamo chi è, ma nessuno denuncia” Un albero di via Di Vittorio a Buccinasco è stato piantato 4 volte e altrettante volte è stato corroso con l’acido da un cittadino. Il sindaco Rino Pruiti afferma di sapere chi è l’autore, ma finché nessuno denuncia non ripianterà più in quel punto.

A cura di Enrico Spaccini

L’albero corroso dall’acido (foto da Rino Pruiti – Facebook)

Per quattro volte l'amministrazione comunale di Buccinasco, nella Città Metropolitana di Milano, ha piantato un albero all'altezza del civico 30 di via Giuseppe Di Vittorio e per la quarta volta la pianta è stata corrosa con un acido. "Ora diciamo basta", ha scritto il sindaco Rino Pruiti, "non ripianteremo più. Per adesso ha vinto lei".

"Una signora animata da un forte politico verso la mia amministrazione"

Il primo cittadino di Buccinasco, infatti, si riferisce a una cittadina specifica che secondo lui sarebbe l'autrice di questi attacchi verso il verde pubblico. "È una signora col cane animata da un forte odio politico verso la mia amministrazione, ma nessuno la denuncia", sostiene Pruiti.

Perciò, finché qualcuno non si decide a denunciare "quello che tutti sanno", l'amministrazione comunale non pianterà più in quel punto: "Troppo costoso e troppo frustrante pensare di ripiantare sapendo come va a finire".

Un buco tra gli alberi di via Di Vittorio

A chi domanda se non sarebbe più semplice piazzare una telecamera nella zona, così da incastrare il responsabile di quegli atti, Pruiti risponde: "Sarebbe grottesco e costa".

Così, almeno per il momento, via Di Vittorio che conta centinaia di alberi lungo la strada, continuerà ad avere un "buco, perché ogni volta che lo ripiantiamo viene assassinato", continua Pruiti: "Non è solo una questione di soldi, una delle impiegate ha pianto di fronte all'ennesimo albero distrutto".