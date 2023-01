A 81 anni tenta di uccidere una donna che ospita in casa: la 50enne è in pericolo di vita In un appartamento di via Cogne a Milano verso l’una e 40 della scorsa notte un uomo di 81 anni ha colpito con un coltello una donna di 54 anni: la donna si trova in pericolo di vita in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia sfiorata nella notte a Milano. In un appartamento di via Cogne a Milano verso l'una e 40 della scorsa notte un uomo di 81 anni ha colpito con un coltello una donna di 54 anni che in questo periodo era ospite a casa sua perché in difficoltà economica. La violenza sarebbe scattata al termine di una lite scoppiata per futili motivi: l'uomo ha impugnato un coltello da cucina e l'ha colpita.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri e i sanitari del 118: la vittima, colpita all’addome, è stata subito trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda. Qui è stata sottoposta a un intervento chirurgico: si trova ora ancora in pericolo di vita. Per l'81enne invece sono scattate le manette, si trova ora in carcere a San Vittore. Ora dovrà chiarire quanto accaduto nei minimi dettagli: stando alle prime informazioni, a causa però delle continue pretese della donna il rapporto tra i due si sarebbe deteriorato portando a continue liti. Fino all'accoltellamento nella notte.

Tutta l'abitazione ora è stata messa sotto sequestro, così come l'arma del tentato omicidio. Intanto si spera che la donna si rimetta presto.