A 15 anni prende il Suv del padre e guida di notte insieme agli amici: multato, uno di loro aveva anche un coltello

Un 15enne è stato sorpreso dai carabinieri al volante del Suv di suo padre. Insieme a lui, c'erano altri due amici di 16 anni, uno dei quali aveva addosso un coltello a scatto. È successo di notte a Ballabio, comune della Valsassina (in provincia di Lecco). A quanto pare, il padre del giovanissimo guidatore non si sarebbe accorto di nulla. Così, lui è stato denunciato per incauto affidamento del veicolo, mentre il figlio ha ricevuto una sanzione amministrativa. È stato denunciato anche il ragazzo con la lama.

Una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Lecco era impegnata in un posto di controllo a Ballabio quando, a notte fonda, hanno notato un Suv procedere nella loro direzione con andatura incerta, a scatti. Non conoscendo il motivo di quelle esitazioni, i militari hanno alzato la paletta e hanno intimato l'alt. Alla guida dell'auto di grossa cilindrata c'era solo un ragazzino classe 2010, che ha ancora 15 anni e che, ovviamente, non ha la patente e non a quanto pare non sarebbe nemmeno così esperto. Con lui, seduti sul sedile del passeggero e su quelli posteriori, c'erano due suoi amici di 16 anni, tutti residenti in zona.

Stando a quanto ricostruito, il 15enne sarebbe uscito di casa prendendo il Suv del padre ed è passato a raccogliere gli amici per un giro notturno. Durante i controlli, uno dei 16enni è stato trovato in possesso di un coltello a scatto. Non essendo riuscito a fornire una spiegazione valida della presenza di quella lama, il ragazzino è stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere. I carabinieri hanno, poi, chiamato i genitori dei tre amici che hanno raggiunto i figli sul posto. A quanto pare, tutti loro erano ignari di quanto stesse accadendo. Il padre del 15enne è stato, quindi, denunciato per incauto affidamento del veicolo, mentre il giovane pilota è stato sanzionato per guida senza patente.