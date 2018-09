Migranti, Salvini: “Nave Aquarius ha cambiato nome, ma non approderà mai in Italia”

Il ministro degli Interni Matteo Salvini commenta su Twitter la ripresa delle operazioni di ricerca e soccorso della nave Aquarius2, questa mattina in navigazione a Sud della Sardegna, verso il canale di Sicilia: “Ha cambiato nome (aggiungendo un ‘2’) e bandiera, ma non cambierà destinazione finale: non in Italia. Portichiusi”.