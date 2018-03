Insolita scena domenica nel centro di Palermo, tra via Cavour e via Maqueda. Un ragazzo di 19 anni , un migrante originario della Costa D'avorio, ha improvvisamente fermato un autobus di linea nel bel mezzo di un incrocio ed è salito sul tetto del mezzo pubblico iniziando ad urlare frasi sconnesse prima di togliersi anche la maglia e restare a torno nudo. Per convincerlo a scendere oltre ai vigili urbani, sul posto sono intervenuti anche una decina di poliziotti e alcune squadre di vigili del fuoco ma alla fine, dopo una ventina di minuti, è stato necessario agire con la forza per riportarlo a terra.

Tutto è iniziato intorno alle 13.30, quando il giovane di colore con un balzo felino ha raggiunto il tetto del bus costringendo l'autista a fermarsi e i passeggeri a scendere. In pochi minuti attorno a lui si è formato un capannello di persone che hanno ripreso la scena con i telefonini mentre partivano le telefonate alla sale operative delle forze dell'ordine. Dopo una lunga trattativa alla fine i poliziotti e i pompieri sono saliti grazie ad alcune scale dei vigili del fuoco e lo hanno bloccato fra gli applausi della folla. Infine l'uomo è stato portato a terra con un'autoscala del 115 intervenuta appositamente. Dopo essere stato portato in camere di sicurezza della Questura, il giovane è stato accompagnato in ospedale per controlli e successivamente riaffidato alla comunità di Palermo che lo ospita. Il 19enne è stato denunciato a piede lbero per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.