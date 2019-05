"L’ho baciato, aveva l’aria serena e mi sorrideva anche mentre moriva" così la madre ha raccontato gli ultimi istanti di vita di Gioele Brasiliani, il giovane padovano che ha perso la vita nei giorni scorsi a soli 22 anni in un drammatico incidente stradale in moto che non gli ha lasciato scampo. La donna ha assistito agli ultimi istanti di vita del figlio, riuscendo a dargli l'ultimo saluto prima che il giovane esalasse l'ultimo respiro. Dopo aver appreso dell'incidente, infatti, Cristiana era accorsa subito insieme al marito sul luogo dello schianto, che è avvenuto non lontano dalla casa di famiglia dove viveva anche Gioele, e si era ritrovata davanti alla scena che nessuna madre vorrebbe mai vedere: il proprio figlio disteso sull'asfalto in una pozza di sangue.

La straziante scena in strada, nel quartiere di Montà, dove sabato sera intorno alle 22.30 Gioele è stato sbalzato giù dalla moto Husqvarna guidata dall’amico, rimasto ferito in maniera seria e ora ancora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Fatale per il ventiduenne l'impatto con una vettura che usciva da un’abitazione privata. Una scena drammatica che solo il sorriso di Gioele è riuscito a trasformare per un attimo. "Lui si preoccupava sempre che non soffrissi e così ha fatto fino all’ultimo momento. Anche disteso sull’asfalto mi sorrideva. Aveva un sorriso così felice e rilassato che gli ho chiesto ‘ma mi stai prendendo in giro?' ”, ha raccontato infatti la madre oggi nel corso dei funerali del figlio in una chiesa piena di persone.

Un sorriso che le ha dato la forza di accettare un dolore indescrivibile. "Subito dopo mi sono accorta che dalla testa la chiazza di sangue si allargava sempre di più. Lì ho avuto la consapevolezza che lui adesso è con Gesù" ha raccontato ancora Cristiana che, come tutta la famiglia, è moto credente e in questi momenti si è affidata completamente alla fede per superare il terribile lutto.