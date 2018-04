Quello appena cominciato sarà weekend ‘double face’. L’anticiclone proteggerà lo Stivale nella prima parte del fine settimana, poi verrà minacciato da una bassa pressione nordafricana. Oggi, sabato 14 aprile, prevarrà un clima mite (temperature anche di 23° a Trieste, 22°C a Firenze, Napoli e Roma) e dal tempo piuttosto soleggiato su quasi tutte le regioni, per quanto in Sardegna è prevista nuvolosità in aumento con qualche pioggia debole dal pomeriggio. Domani, nubi e precipitazioni dalle regioni centrali si porteranno verso il Nordest ed entro sera Nordovest, Alpi e Prealpi. Le piogge risulteranno di modesta entità e soltanto localmente moderate sul Friuli Venezia Giulia, Piemonte e zone a ridosso dei rilievi.

Previsioni per oggi sabato 14 aprile- Oggi quindi sole prevalente su gran parte d'Italia pur con cieli a tratti offuscati dal passaggio di nubi alte, talora compatte, in risalita da Sud Ovest. Da segnalare la possibilità di qualche goccia di pioggia in Sardegna nonché locali nebbie in Val Padana in dissolvimento. Temperature in aumento, specie nelle regioni tirreniche e nel nordovest della Sicilia dove si potranno toccare i 25-26°C. Venti orientali in intensificazione, fino a forti sul Mar Tirreno meridionale, sulle Isole maggiori e sui mari circostanti con raffiche fino a 100 km/h su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria. Venti deboli al Nord e sulle regioni adriatiche, salvo una moderata Tramontana in Liguria.

Previsioni meteo per domenica 15 – Nuvolosità variabile in tutto il Paese. Saranno possibili brevi rovesci e locali temporali in Sardegna e nell’ovest della Sicilia; piogge sparse sulle regioni centrali, al Nordest, in Lombardia, Piemonte meridionale e Liguria: In serata piogge su gran parte del Nord. Clima mite in tutta Italia. I venti saranno moderati da nord in Liguria, da nordest sulle regioni tirreniche; venti ancora forti al mattino in Calabria e sul basso Ionio.