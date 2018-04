Tempo instabile anche in questo terzo weekend del mese di aprile. Un weekend a due facce, diviso tra sole e temperature anche abbastanza alte nella giornata di sabato e una nuova perturbazione in arrivo nelle ore successive. Come spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it, sarà una bassa pressione algerina che salendo di latitudine raggiungerà il mar Tirreno facendo peggiorare il tempo su molte regioni. Domani, sabato 14 aprile, le condizioni atmosferiche risulteranno piuttosto stabili con il sole che prevarrà su gran parte della penisola. Le nuvole prevarranno solo in Sardegna e sulle regioni centrali tirreniche. La nuvolosità aumenterà però progressivamente nella giornata di domenica 15 aprile, quando nelle prime ore del mattino qualche piovasco andrà a bagnare l'Appennino centrale, le Marche, l'Abruzzo, e il Molise e poi, nel corso della giornata, è atteso un peggioramento al Nord e in Sardegna. Locali temporali interesseranno la Sardegna, l'Emilia, la Pianura Padana centrale e piogge cadranno anche al Nord-Ovest e su gran parte dell'arco alpino dove la neve cadrà sopra i 2000 metri di quota. E anche sul resto della penisola il cielo resterà piuttosto nuvoloso.

Temperature in aumento – Per quanto riguarda le temperature, cominceranno a salire gradualmente ovunque con valori termici diurni che potranno raggiungere i 23/25 gradi sia al Nord che al Centro-Sud. E continuerà a fare caldo la prossima settimana. Gli esperti prevedono infatti temperature in deciso aumento a partire da martedì 17 aprile, quando a Milano si toccheranno i 26 gradi. L’apice del caldo mercoledì, quando oltre a Milano si sfioreranno i 26 gradi anche a Trieste e Venezia, 27 a Firenze e 25 gradi a Bologna. Al Centro-Sud, invece, i valori termici massimi saranno meno elevati: attesi 19 gradi a Roma, 18 gradi a Palermo, 20 a Bari.