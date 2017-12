Dopo la tanta pioggia e neve caduta su gran parte della penisola, l’ultimo weekend del mese di dicembre, quello che porterà al Capodanno, sarà caratterizzato da un tempo più stabile e asciutto, ma anche da un calo delle temperature. A partire da oggi, venerdì 29 dicembre, l'alta pressione delle Azzorre tenterà di abbracciare le nostre regioni. E secondo gli esperti meteo ci riuscirà, anche se soltanto per pochi giorni. Ecco dunque cosa prevede il sito ilmeteo.it riguardo il tempo del weekend. Oggi, 29 dicembre, i venti di Maestrale addosseranno nubi e precipitazioni al Sud soprattutto su Calabria e Messinese. Inoltre locali piovaschi potranno interessare il Salernitano, le coste centrali pugliesi e il Gargano. La neve cadrà sui rilievi sopra i 700 metri, localmente a quote più basse in Basilicata. Domani, sabato 30 dicembre, previsto tempo più soleggiato sulla Pianura padana, isole maggiori e versanti adriatici. Previsto inoltre cielo coperto sul resto delle regioni con qualche precipitazione, ma generalmente debole. Continuerà a nevicare sui settori alpini più settentrionali, e sopra i 1000 metri di quota.

La giornata di San Silvestro, domenica 31 dicembre, avremo cielo coperto sulle regioni tirreniche, in Liguria ed entro sera anche sul resto del Nord e del Centro-Italia. Possibili occasionali precipitazioni, generalmente di debole entità. Resta più soleggiato sulle isole maggiori e versanti adriatici centro-meridionali. Quella di San Silvestro sarà una notte generalmente asciutta su quasi tutte le regioni, anche se piuttosto nuvolosa su molti settori. Infine, per il primo giorno del 2018 è atteso l'arrivo di una veloce perturbazione che porterà piogge al Nord e poi al Centro, Campania e Calabria tirrenica. Per quanto riguarda le temperature, inizieranno ad aumentare nel corso della giornata di domenica, con valori che saliranno sopra la media del periodo di 4-5 gradi.