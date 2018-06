Non sarà un weekend da trascorrere al mare quello del 16-17 giugno, o almeno non dappertutto. Perché se è vero che il tempo inizierà a migliorare in alcune zone, in altre i protagonisti saranno ancora i temporali. In particolare – fanno sapere gli esperti meteo de ilmeteo.it – l’anticiclone delle Azzorre tenderà ad abbracciare le regioni settentrionali, la Sardegna e la Toscana, ma si dimenticherà del resto del Centro-Sud dove continuerà ad agire indisturbato un piccolo ciclone mediterraneo. Domani, sabato 16 giugno, il sole farà capolino tra le nuvole al Nord, in Sardegna e su gran parte del Centro-Italia mentre i temporali colpiranno le regioni del Sud e ancora il Lazio, con possibili brevi grandinate anche a Roma Sud e Roma Est. Domenica 17 giugno, mentre il sole splenderà in tante regioni del Centro-Nord, le grandinate continueranno a colpire tutto il Sud-Italia e ancora il basso Lazio.

Caldo afoso la prossima settimana – La prossima settimana, poi, le cose dovrebbero cambiare. Gli esperti meteo spiegano infatti che nei prossimi giorni si espanderà un anticiclone, ovvero un'alta pressione che in genere garantisce sole e caldo ovunque. Lo farà però nel peggiore dei modi, ovvero facendo innalzare fortemente le temperature ma anche l'umidità e quindi l'afa, poiché le masse d'aria di origine marocchina ed algerina, inizialmente secche, si arricchiranno di umidità nel loro tragitto sopra il Mar Mediterraneo per cui quando raggiungeranno le nostre città non potranno che peggiorare il nostro disagio. Si prevedono punte di 34 gradi a Bologna e Firenze, 37 gradi nelle zone interne della Sardegna, 34 a Catania, 33 a Roma, 32 sul Veneto, almeno 30 a Milano e Napoli. Ma, secondo le previsioni meteo, neppure questo caldo afoso durerà. L’estate 2018 continuerà infatti a dimostrarsi molto capricciosa tanto che tra la fine del mese di giugno e l’inizio di luglio cambierà nuovamente volto tornando grigia e piovosa.