Temperature in graduale aumento su tutte le regioni, con valori massimi decisamente miti al Centro-Sud. La prima settimana del nuovo anno dal punto di vita meteorologico ha raccolto l’eredità del 2017, con cielo irregolarmente nuvoloso e con lieve instabilità sull'Italia. Le ultime sono state giornate piuttosto instabili, con venti in gran parte d’Italia, ma anche con temperature in graduale aumento un po’ ovunque. In attesa della perturbazione dell’Epifania, gli esperti meteo segnalano temperature sopra la media del periodo di 6-7 gradi al Sud, dove il clima localmente risulterà quasi primaverile. Tra oggi e domani, venerdì 5 gennaio, il tempo sarà asciutto e prevalentemente soleggiato. Le precipitazioni saranno scarse e interesseranno i settori tirrenici centro-meridionali, ma si tratterà di fenomeni in genere di debole intensità; qualche nevicata sui settori alpini più settentrionali, sopra i 900/1000 metri. La situazione cambierà, poi, a partire da sabato 6 gennaio.

La perturbazione dell'Epifania – Come ampiamente annunciato dagli esperti meteo, la Befana 2018 porterà infatti la neve nella calza. La festività dell’Epifania sarà caratterizzata da un deciso peggioramento delle condizioni meteo, con neve localmente intensa su alcuni settori del Belpaese. In particolare dal 6 gennaio – spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it che parlano di “Befana Storm” – un ciclone atlantico che si posizionerà tra Francia e Spagna richiamerà venti caldi africani. Saranno le regioni settentrionali le prime ad essere raggiunte dalle precipitazioni. Precipitazioni che assumeranno carattere nevoso sui settori alpini occidentali a partire da 1000 metri; quota neve più elevate su Alpi orientali, sopra 1400 metri. La neve cadrà in modo abbondante soprattutto sul cuneese, ma anche in val d'Ossola, su biellese, torinese e in Val d'Aosta.