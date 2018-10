Una nuova perturbazione, e un conseguente aumento delle nubi e dell'instabilità, è attesa sul nostro paese per l'inizio della settimana. Oggi il tempo resterà instabile al Sud, ma le piogge stavolta interesseranno anche il medio versante Adriatico e localmente il Nord Italia. Tra oggi e domani una nuova perturbazione, la terza di ottobre, causerà un peggioramento del tempo a partire da Sardegna e Piemonte, verso le regioni tirreniche e la Liguria. Entro mercoledì questa perturbazione farà sentire i suoi effetti più diffusi, anche al Sud e sulla Sicilia. Il clima resterà molto mite, probabilmente per tutta la settimana, con temperature quasi dappertutto superiori alla norma stagionale e con punte intorno ai 25 gradi.

Per la giornata di oggi previste deboli piogge isolate in Piemonte e sulle regioni del medio Adriatico; rovesci sparsi e temporali anche di forte intensità sulla Calabria e in Basilicata; locali rovesci sulla Sicilia orientale. In giornata possibili rovesci sul basso Veneto, ancora qualche piovasco al Sud, soprattutto lungo lo Ionio e nel nord della Puglia; aumenta il rischio di pioggia sulla Sardegna nordoccidentale. I venti saranno da deboli a moderati sud orientali. Temperature senza variazioni significative.

Domani, martedì 16 settembre, sarà una giornata caratterizzata da grande variabilità. Al Nord occasionali piovaschi sull’Emilia; sulle regioni del sud qualche pioggia sparsa sul settore appenninico e sulla Calabria ionica; rovesci sparsi e possibili temporali in Sardegna. Venti in prevalenza deboli. Temperature in lieve calo in Sardegna, in contenuto rialzo altrove.