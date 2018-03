Sarà una domenica all'insegna del maltempo ovunque e per tutta la giornata quella che si apprestano a trascorrere gli italiani in questo weekend di marzo. Si tratta degli ultimi residui di una perturbazione che ha colpito la Penisola da alcuni giorni visto che dalla prossima settimana assisteremo a un graduale miglioramento del tempo, ma contemporaneamente dovremo fare i conti con una nuova ondata di gelo su tutto il Paese con un repentino abbassamento delle temperature e neve anche a basse quote al nord. Un massa d’aria gelida presente sull’Europa centro-settentrionale infatti scenderà sula Penisola mettendoci di fronte ad un colpo di coda dell’inverno anche se, secondo le ultime previsioni degli esperti, gli effetti non saranno paragonabili all’ondata record di gelo siberiano che ha portato neve anche sule spiagge nelle scorse settimane.

Per la giornata di domenica dunque avremo tempo perturbato su tutto il Paese con piogge praticamente ovunque e per tuta la giornata a parte qualche sprazzo al sole in mattinata solo all’estremo Sud. Rovesci che si trasformeranno in temporali anche intensi in Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Calabria Tirrenica. Nevicate previste invece su Alpi e nord Appennino a oltre 900 metri di quota. Le temperature saranno già in deciso calo ovunque, specie al Sud, ma nel corso del giornata un vortice depressionario in spostamento dal mar Ligure verso l'Adriatico, richiamerà nuovi venti freddi che faranno letteralmente crollare la temperature soprattutto al Nord.

Per lunedì quindi sarà il freddo a farla a da padrone anche se insisteranno ancora nuvole e piogge su molte regioni. Il tempo sarà sempre perturbato e la pioggia risparmierà solo i versanti ionici mentre la neve arriverà fino a quote molto basse su zone alpine e Appennino Settentrionale. Precipitazioni a carattere nevoso interesseranno tutto il Nordest, gran parte dell'Emilia Romagna con neve fino a Bologna e le pianure del Friuli Venezia Giulia. Neve anche sull’Appennino Centrale e Meridionale, ma solo al di sopra di 700-1200 metri di quota. La perturbazione con tempo altamente instabile proseguirà poi nei giorni successivi durante i quali assisteremmo ad un ulteriore calo termico tra martedì e mercoledì.