Caldo al Sud, con temperature tipicamente estive, ma ancora temporali al Nord, anche piuttosto aggressivi. È una Italia divisa in due quella che descrivono gli esperti meteo per i prossimi giorni. Una Italia divisa in due per colpa delle correnti instabili di origine atlantica che pilotano le perturbazioni verso il nostro Paese, martoriato quindi da temporali al Nord, e da caldo bollente nel Mezzogiorno. Una situazione che, annunciano gli esperti meteo, resterà più o meno stabile per tutta la settimana.

Le previsioni meteo per la settimana – In particolare, martedì 5 giugno, secondo i meteorologi del sito ilmeteo.it, il maltempo si dirigerà segnatamente verso il medio versante adriatico quindi sulle Marche, Abruzzo e Romagna e ancora sul Triveneto, consentendo però un'effimera tregua soleggiata al Nord-Ovest, colpito pesantemente negli ultimi giorni. Domani, mercoledì 6 giugno, la penisola tornerà a essere un vero e proprio campo di battaglia, con una dura lotta tra anticiclone e correnti instabili atlantiche: questa volta oltre al Nord-Ovest, anche la Sardegna ne andrà di mezzo. In serata nuovi temporali dalle Alpi occidentali scenderanno impetuosi verso il Piemonte e fino a Torino. Giovedì 7 giugno e venerdì 8 saranno i giorni peggiori con temporali e piogge al Nord, e anche in Sardegna e le regioni centrali, con precipitazioni abbondanti che interesseranno i rilievi appenninici e poi le Marche e l'Abruzzo.

Prime indicazioni per il weekend – La situazione potrebbe cambiare nel corso del prossimo weekend, quando è attesa una attenuazione dei fenomeni. Il tempo dovrebbe migliorare già da sabato 9 giugno e in particolare domenica è atteso l’arrivo di una bolla calda che farà schizzare le temperature fino a 33 gradi. Un caldo che dovrebbe poi durare per tutta la prossima settimana.