Sarà una inizio di settimana all'insegna del tempo altamente instabile sull'Italia dal punto di vista meteorologico. Come segnalano gli esperti, infatti, la debole perturbazione giunta domenica sull’Italia porterà nelle prossime ore una instabilità diffusa sul gran parte della Penisola con improvvisi annuvolamenti e temporali sparsi oltre a locali grandinate su molte regioni, per poi lasciare spazio nei giorni seguenti e in modo graduale all'alta pressione con tempo più soleggiato e temperature sempre più miti. Nella giornata di Lunedì 16 dunque le manovre che attuerà l'alta pressione per conquistare l'Europa porteranno a un vortice di bassa pressione proprio sull'Italia, responsabile dei temporali che in questa giornata colpiranno soprattutto dal pomeriggio il Centro-Sud e al mattino i rilievi del Nord.

Per oggi dunque avremo cielo irregolarmente nuvoloso e tempo molto instabile in tutto il Paese. Al mattino la nuvolosità si concentrerà soprattutto sulle Alpi e Prealpi del Triveneto con possibili temporali sparsi seguiti da schiarite, salvo locali e temporanei annuvolamenti con occasionali precipitazioni su Lombardia e sulle coste tirreniche di Campania e Calabria. Nel pomeriggio invece aumenterà il rischio di acquazzoni o temporali al Nordest, interno del Centro e al Sud. Avremo rovesci sparsi e temporali su Lombardia, Emilia Romagna e su tutto l'Appennino centro-meridionale, sul Gargano e zone limitrofe ai rilievi. Maggiori schiarite al Nordovest, lungo le coste delle regioni centrali e nelle Isole. Le Temperature saranno sostanzialmente stabili con piccoli aumenti al Nordovest e diminuzione nel resto dell’Italia.

Stessa situazione si prevede anche per la giornata di martedì 17 aprile con tempo fortemente instabile anche se in miglioramento. Nel corso del giorno infatti prevarranno sostanzialmente ancora le nuvole su gran parte del Paese ma si vedranno le prime ampie schiarite nelle regioni di Nordovest. Nel corso della giornata però resta il rischio piogge e temporali tra Lombardia orientale, Appennino ligure, Nordest e regioni del Centrosud, comprese le zone interne delle due Isole maggiori. Migliorerà poi in serata. Le Temperature non subiranno grandi variazioni attestandosi su valori ovunque intorno ai 20 gradi.