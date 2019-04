Ancora un weekend di pioggia e freddo sull'Italia. A causa dell'arrivo di un potente anticiclone dal Nord Europa il maltempo interesserà gran parte della penisola oggi, sabato 6 aprile, e domani, domenica 7. Nello specifico, la giornata di oggi sarà nuvolosa con qualche pioggia più probabile al Sud, in particolare sulla Sicilia centro-orientale, la Calabria, la Basilicata, il Molise, la Campania interna e l'Alta Puglia, più frequente sulle zone interne dove saranno possibili alcuni temporali. In serata lo stesso fronte riuscirà a raggiungere l'estremo Nord Ovest con ripresa dei fenomeni su Ponente Ligure e Alpi occidentali, dove nevicherà oltre i 1200 metri.

La situazione peggiorerà ulteriormente domenica, dove fenomeni temporaleschi sono attesi ancora sulle regioni centro-meridionali. Qualche pioggia al Nord in arrivo dal settore nordoccidentale al Nordest, più probabile a nord del Po, mentre sulle zone tirreniche ci sarà qualche breve schiarita. Su Alpi e Prealpi Carniche in Friuli Venezia Giulia resta il pericolo valanghe oltre i duemila metri, dopo le intense nevicate cadute in quota. Secondo l'ultimo bollettino ufficiale, nelle scorse ore sono caduti a 1800 metri circa 60-80 centimetri di neve sulla zona occidentale della regione e quantitativi minori su quella orientale e sulle Prealpi, dove prevalentemente ha piovuto. Ci sarà poi un graduale miglioramento a inizio della prossima settimana, ma successivamente nuove insidie sono attese già dalla serata di lunedì 8 aprile per l'ingresso di altri impulsi instabili dai quadranti occidentali. Tutto il mese di aprile sarà all'insegna di tempo instabile: non mancheranno, infatti, le schiarite, ma non saranno durature e molto spesso verranno seguiti da piogge abbondanti almeno fino all'inizio di maggio, Pasqua e Pasquetta comprese.