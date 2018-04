Se il ponte del 25 aprile ha portato con sé sole e temperature estive grazie all'anticiclone Apollo, nei prossimi giorni ci sarà una importante inversione di tendenza, che si manifesterà sin da giovedì 26 aprile, con le temperature che inizieranno a calare a partire dalle regioni settentrionali e in seguito anche altrove, anche se il clima si manterrà prevalentemente primaverile.

Nel weekend correnti più instabili di origine atlantica porteranno rovesci e temporali che raggiungeranno soprattutto Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, l’Appennino toscano, emiliano occidentale, l’Umbria, il reatino, il cosentino e l’Ogliastra. Domenica temporali più diffusi e anche forti sul Piemonte, la Valle d’Aosta, la Lombardia nordoccidentale (nord milanese, varesotto, comasco) e anche sul veronese. La situazione non migliorerà neppure nei giorni successivi, per cui il ponte del primo maggio potrebbe essere bagnato per molti tra il Nord, le Marche, la Toscana e la Sardegna. Nelle altre aree della Penisola si dovrebbe poter tirare un sospiro di sollievo e godere di sole e caldo.