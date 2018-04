Anche oggi il maltempo continuerà ad interessare ampie porzioni del territorio italiano: come riportano gli esperti de Ilmeteo.it, dopo le precipitazioni a tratti intense che si sono avute nella giornata di Mercoledì, oggi 12 aprile le piogge interessano un numero maggiore di regioni. La causa è la perturbazione n°4 del mese che sta portando maltempo prevalentemente al Centro-Nord, lasciando qualche strascico anche nella giornata di venerdì. Le temperature dovrebbero mantenersi comunque nel complesso miti un po' su tutto lo Stivale, per via della persistenza di correnti meridionali. Ma al Settentrione, soprattutto nel settore occidentale, per effetto del forte maltempo le temperature sono calati sensibilmente, così che sui rilievi alpini sono in atto fortissime nevicate. Neve che cadrà soprattutto nella giornata di oggi sino a quote medie, forse fin sino ai 1000 metri di quota.

Previsioni per oggi 12 aprile – Al mattino piogge e temporali sparsi interessano la Liguria, il Piemonte e la Lombardia; instabile anche sull'Emilia-Romagna e al Nordest: rischio nubifragi entro metà giornata sull'imperiese. Nevesulle Alpi occidentali sopra 1000 metri, a quote superiori altrove.Tempo spesso perturbato anche su Toscana, medio versate adriatico e sul Lazio, qui con temporali e piogge a tratti intense. Isolati temporali e qualche pioggia saranno possibili anche sulle province settentrionali della Sardegna e sulla Campania.

Previsioni per domani venerdì 13 aprile – Temperature massime stazionarie, più fresche al Nordovest; miti altrove, fino a 24°C al Sud, specialmente sui versanti tirrenici della penisola e in Sicilia. Nuvolosità prevalentemente al Centro-nord e isolate precipitazioni su zone montuose e aree pedemontane del Nord e in Toscana, più soleggiato al Sud. Temperature massime in rialzo specialmente al Centro-nord e sulle Isole maggiori. Rinforzo dei venti meridionali sui mari di Ponente. La quantità di neve fresca prevista in giornata sull’arco alpino (oltre mezzo metro in quota nel settore centro-occidentale) e la ventilazione a tratti sostenuta, contribuiranno ad aumentare l’instabilità del manto nevoso, mantenendo alto il livello di pericolo di valanghe