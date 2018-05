La prima del mese di maggio si conferma come una domenica di maltempo e temporali. La persistenza di un centro di bassa pressione ad Ovest della Sardegna determina condizioni di spiccata instabilità e piogge arriveranno su gran parte del Paese. In particolare, gli esperti del sito ilmeteo.it prevedono per oggi cielo piuttosto nuvoloso al Nord-Est, qualche schiarita al Nord-Ovest e sulla costa romagnola e temporali tra Reggio Emilia, Bologna, sulla Toscana, possibili a Firenze, Pisa, Siena, con piogge sparse lungo il litorale livornese. Più soleggiato invece sul grossetano. Sul versante adriatico i temporali si fanno via via più presenti sulla costa abruzzese e molisana, soprattutto su teramano e pescarese. Il tempo è instabile anche sull'Umbria: qualche pioggia interesserà le province meridionali sarde, la Basilicata e il Gargano, e temporali di debole intensità potranno verificarsi su leccese e brindisino. Secondo gli esperti meteo la situazione è destinata a cambiare entro metà giornata: crescente instabilità al Nord, con temporali lungo i rilievi alpini, che potranno spingersi verso le zone di pianura piemontesi e lombarde. Fenomeni perturbati potranno interessare anche il Trentino Alto Adige, il veronese e l'Emilia-Romagna, fino a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma.

Le previsioni per la prossima settimana – Per quanto riguarda il Centro-Italia, condizioni di tempo instabile si registreranno su tutta la Toscana, con temporali su Firenze, Pisa, Siena, Livorno, Massa poi verso l'Umbria, il Lazio con interessamento anche di Roma. Piogge e schiarite lungo le regioni adriatiche; mentre sulla Campania i fenomeni più rilevanti potranno verificarsi su entroterra napoletano, sul casertano e sul beneventano. Temporali diffusi anche sulla Basilicata e nel sud della Puglia. Nel corso della serata e della notte le precipitazioni si faranno più presenti lungo i rilievi alpini lombardi, sul Trentino Alto Adige e sulle zone di pianura tra Lombardia e Piemonte, nonché su parmense e, localmente, fin sul bellunese. La situazione meteo non migliorerà nella seconda settimana di maggio: anche da domani, infatti, è previsto maltempo su moltissime regioni, con i temporali e le piogge che non lasceranno la penisola. Domani lunedì 7 maggio, in particolare, i temporali interesseranno al mattino buona parte del Nord-Ovest, mentre nel pomeriggio e in serata attenzione alla Toscana, Umbria e Lazio. Precipitazioni a carattere temporalesco, ma alternati a schiarite, anche sulla Campania e sulla Basilicata. Il maltempo non lascia nemmeno la Sardegna, specie l'Ogliastra.