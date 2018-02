L’arrivo della perturbazione numero 4 di febbraio rovinerà il carnevale dei tanti giovani (e non) intenti a festeggiare. E potrebbe farlo anche agli innamorati in vista di San Valentino. Il nuovo peggioramento del tempo è previsto per oggi con piogge che nel corso del giorno bagneranno soprattutto il Nordest e le regioni tirreniche, con nevicate fino a bassa quota su Alpi, Appennino Settentrionale e poi, a fine giornata, anche in pianura su Emilia e Basso Veneto. Domani pioverà soprattutto nel Meridione e nelle regioni adriatiche, con nuove nevicate fino a quote molto basse sulle zone appenniniche, anche in pianura in Emilia e Romagna. Nella seconda parte della settimana, grazie ad un rinforzo dell’alta pressione, la massa d’aria fredda presente sulle nostre regioni verrà sostituita da una massa d’aria più mite proveniente dal medio Atlantico che porterà ad un generale rialzo termico, con temperature che torneranno sopra la media dopo il calo previsto nei primi giorni della settimana.

Previsioni meteo per martedì, giorno di Carnevale – Tempo in miglioramento nel Settentrione, se non per la presenza di qualche nube a Nord-Est e nevicate sull’Emilia Romagna meridionale. Qualche schiarita anche sulla Toscana. Nuvoloso nelle altre regioni con piogge diffuse, locali temporali e nevicate a quote collinari nell’entroterra marchigiano, oltre 600-800 metri sui rilievi abruzzesi, molisani e sardi, oltre 1000-1400 sull’Appennino meridionale e rilievi siculi, ma in ulteriore abbassamento alla sera. Temperature minime in calo al Nord e in Sardegna, massime in calo al Centro e sulle Isole. Ventoso al Centro-Sud e sui mari settentrionali.

Temperature – Valori termici in diminuzione con valori sotto la media di 4/6°.

Venti che soffieranno a rotazione ciclonica: Bora sui bacini settentrionali, Libeccio su Tirreno, Ionio e medio/basso Adriatico.