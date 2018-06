Nuova settimana all’insegna di annuvolamenti e acquazzoni prevalentemente sulle regioni occidentali e settentrionali. La parziale ritirata dell’alta pressione lascerà esposta la penisola al passaggio di una perturbazione nelle zone del Nord-Ovest mentre sul resto del Paese l’anticiclone nord-africano e le correnti calde che l’accompagnano manterranno prevalenti condizioni di tempo stabile e temperature decisamente estive, con punte fino a 35 gradi. Ma come annunciano gli esperti meteo sarà solo una situazione temporanea, infatti nei prossimi giorni la perturbazione, in lento transito verso Est, riporterà molta instabilità in tutto il territorio determinando un contemporaneo sensibile calo termico che, entro la metà della settimana, si propagherà anche verso le regioni del Sud.

Le previsioni per oggi – Nei dettagli oggi, lunedì 11 giugno, gli esperti meteo prevedono nubi in aumento al Nord a partire dal Nord-Ovest, rovesci e temporali sparsi sulle Alpi e, a carattere più isolato, anche sulle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia. Nubi attese anche in Sardegna con qualche rovescio sul settore occidentale. In prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto della penisola. Caldo in ulteriore aumento, con temperature massime quasi ovunque comprese tra 28 e 33 gradi e punte anche di 34-35 gradi.

Temperature elevate nelle regioni meridionali – Domani, martedì 12 giugno, avremo un tempo generalmente soleggiato al Sud e sulle Isole. Al Centro-Nord si alterneranno sole e momenti nuvolosi e nel corso della giornata rovesci e temporali saranno possibili su tutte le regioni settentrionali e le zone interne del Centro, con possibili locali sconfinamenti lungo le coste di Toscana e Marche. Temperature massime in calo al Centro-Nord e Sardegna, pressoché stazionarie e ancora molto elevate al Sud.