Burian, l'eccezionale ondata di gelo siberiano attesa da giorni, ha fatto irruzione in Italia: il paese resterà nella morsa del gelo almeno fino a giovedì, e secondo gli esperti si tratta di un fenomeno particolarmente rilevante non solo per l'intensità del freddo, ma anche perché l'area geografica interessata sarà decisamente vasta. Oggi, infatti, la neve cadrà fino alla costa dalla Romagna alla Puglia, ma cadrà anche in pianura su basso Lazio, Campania e nord-est della Sardegna.

Burian sta investendo più direttamente il Centro-Nord del Paese, la Puglia, la Basilicata e la Campania ma il freddo non tarderà ad arrivare anche su estremo Sud e isole maggiori. Le temperature raggiungeranno valori anche di oltre 10 gradi al di sotto delle medie del periodo e il freddo sarà accentuato dalla presenza di un’intensa ventilazione. Tra oggi e domani in moltissime aree del Nord il termometro non salirà sopra lo zero nemmeno di giorno mentre nelle ore notturne le temperature scenderanno anche fino a valori intorno ai -10 °C. Come se non bastasse, si fa sempre più concreta l’ipotesi che giovedì 1 marzo, con l’arrivo dalla Spagna di una perturbazione atlantica, possa nevicare in gran parte delle regioni settentrionali.

Le previsioni per oggi: neve anche sulla costa.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, 26 febbraio, nevicherà fin sulle coste nelle regioni del versante adriatico, dalla Romagna alla Puglia; neve fino a quote di pianura anche su basso Lazio, Campania e nordest della Sardegna (qualche fiocco di neve anche a Latina, Napoli, Caserta e in Gallura), a quote collinari di 200-400 metri in Basilicata, Puglia centrale e Campania meridionale. In Sicilia e Calabria sono attese piogge sparse. Ulteriore calo termico, con minime all’alba al Nord tra -5°C e -10°C in pianura e sotto zero anche al Centro. Massime non oltre lo zero in molte zone del Centronord. Freddo accentuato da forti e gelidi venti settentrionali.

Domani ancora qualche isolata e debole nevicata fino a quote bassissime nelle regioni centrali adriatiche e nel Gargano; precipitazioni più intense in Sardegna, nevose a quote molto di basse di 200-400 metri nel nord dell’isola; al mattino nel nordest possibile neve fino in costa. Piogge sparse e intermittenti su Calabria e Sicilia, con neve oltre i 600-900 metri. Temperature rigide in tutto il Centro-Nord e molto freddo anche al Sud e Isole. Le temperature potrebbero non superare lo zero, anche di giorno, al Nord e in molte zone interne di pianura del Centro.