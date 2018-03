Con il mese di marzo, e soprattutto dopo il gelido Burian di febbraio, in tanti speravano nell’arrivo di un clima più mite e nella fine delle piogge incessanti, ma secondo i meteorologi sarà necessario ancora attendere un po’ per vedere arrivare la primavera. Gli esperti meteo spiegano infatti che dopo il freddo siberiano di Burian si è aperta la “Porta atlantica” che sta favorendo l'arrivo, quasi incessante, di numerose perturbazioni sulla nostra penisola. In particolare, sono le regioni centrali tirreniche a essere maggiormente colpite dalle piogge, ma anche il Nord non è da meno, e lo stesso vale per la Sardegna e la Campania. Almeno fino a oggi la penisola dovrà quindi fare i conti con tantissima pioggia: nei dettagli, le precipitazioni colpiranno dapprima il Centro-Nord, con temporali sulla Sardegna verso la Toscana, il Lazio, il resto del Centro e la Campania. Successivamente, mentre sul Piemonte il tempo migliorerà, al Sud continueranno le piogge ed entro sera arriveranno anche in Sicilia. E il maltempo tornerà anche nel weekend, ma intanto tra l’8 e il 9 marzo avremo due giorni di pausa primaverile.

Assaggio di primavera tra l'8 e il 9 marzo – Nel giorno della festa della donna l'alta pressione delle Azzorre si espanderà sul nostro Paese, proteggendolo dalle piogge e anzi, scaldandolo con aria più calda proveniente dall'Africa. Domani 8 marzo dunque, spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it, le temperature acquisteranno valori tipici della primavera, il sole sarà prevalente su molte regioni e finalmente sarà possibile uscire con una giacca un po’ più leggera. Previsto clima gradevole anche venerdì 9 marzo, ma poi nel weekend cambia di nuovo tutto. Una nuova intensa perturbazione raggiungerà nel fine settimana in particolare le regioni settentrionali e la Toscana, mentre al Sud anche nel weekend si avrà un anticipo d’estate con le temperature che saliranno sopra la media del periodo di 10-15 gradi e addirittura in Sardegna si potranno sfiorare i trenta gradi.