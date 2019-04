Piogge forti e temporali: all'indomani del lunedì di Pasqua il maltempo sarà il protagonista soprattutto nelle regioni di centro nord. Inoltre, i venti che risaliranno dal Nord Africa trasporteranno sull'Italia significativo carico di polvere sahariana, coprendo i cieli e “sporcando” la pioggia. Mercoledì il tempo migliorerà nelle regioni centro meridionali, mentre quelle settentrionali verranno raggiunte da un’altra perturbazioneche lascerà alle proprie spalle condizioni di instabilità al Nord anche nella giornata di giovedì.

La giornata di oggi, martedì 23 aprile, sarà caratterizzata da piogge insistenti e sparse anche a carattere di rovescio al nord, dove nevicherà a quote superiori ai 1.700 – 2mila metri. Tempo instabile anche sulle regioni centrali e in Sardegna con nuvolosità variabile associata anche a temporali intermittenti, più probabili fino al pomeriggio. Al Sud il tempo sarà decisamente migliore, con schiarite in Calabria e Sicilia; non sono da escludere locali e brevi rovesci o temporali in Campania e nel nord della Puglia. Temperature massime in calo al Nord, sulle regioni centrali occidentali e in Sardegna, in aumento altrove.

Domani – come spiega Meteo.it – il sole tornerà protagonista nelle regioni del centro-sud e sulle isole, con temperature decisamente superiori alle medie stagionali. Possibili brevi acquazzoni pomeridiani nelle aree interne della Sardegna e sull’Appennino marchigiano. Poche nuvole anche in Emilia Romagna, nuvoloso sul resto del Nord con piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente forti specie verso sera su alto Piemonte e nel nord-ovest della Lombardia.