L’Italia resta avvolta dal freddo gelido e gran parte del Sud rimane sotto la neve. Ma le prossime ore porteranno un miglioramento delle condizioni meteo, sia dal punto di vista delle temperature, sia da quello delle quote per la neve in rialzo in tutto il Paese. Il weekend della Befana, e soprattutto il giorno dell’Epifania, vedranno tempo sostanzialmente stabile in quasi tutto il Paese. Le temperature, minime e massime, tenderanno ad alzarsi, e la neve non dovrebbe riguardare le zone di pianura come avvenuto invece in questi giorni. Ma il freddo è destinato a tornare tra pochissimi giorni, già nella prossima settimana, con temperature al di sotto dello zero e neve anche a bassa quota.

Oggi, 5 gennaio, continuano le nevicate su Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria e Sicilia. Nevi che sono destinate a diminuire in giornata, con le temperature massime in rialzo. Le temperature, almeno in alcune regioni, rimarranno basse per quanto riguarda le minime. L’aumento significativo si registrerà domani, nel giorno dell’Epifania. I valori, però, rimangono ancora sotto zero nella notte sia al Nord che al Centro, prima della risalita di domani. Che durerà, come detto, per pochi giorni. Un aumento di temperature che porterà anche meno neve e pioggia. Fino alla notte tra mercoledì 9 e giovedì 10, quando l’alta pressione si ritirerà verso ovest portando una nuova ondata di freddo.

In settimana ci sarà un calo termico generalizzato, con venti più forti e bassa pressione soprattutto nell’area adriatica del Centro e in parte del Sud. Tornando al weekend della Befana, la quota neve rimane bassa per oggi, intorno ai 200 metri, al Sud. Ma salirà già da domani, quando non ci dovrebbe essere rischio neve sotto i 500-600 metri. Sul resto d’Italia il tempo sarà stabile e soleggiato con un lieve aumento delle temperature.