Piogge, temporali, sole e tanto caldo. Dal punto di vista climatico non mancherà nulla, secondo le ultime previsioni degli esperti meteo, nella giornata festiva di domani, giovedì 25 aprile. Nel giorno della Festa della Liberazione l’Italia si troverà praticamente divisa in due dal punto di vista climatico. Secondo il team del sito ilmeteo.it, per il 25 aprile una vasta area di bassa pressione, accompagnata da correnti instabili, si avvicinerà pericolosamente, con condizioni in rapido peggioramento, già dalla mattinata sulle Alpi e sulle Prealpi. Col passare delle ore le piogge si estenderanno anche alle vicine pianure nord-occidentali: pioverà a Milano e Torino e probabilmente anche nel resto delle aree settentrionali del Paese. Unica eccezione la Liguria dove il cielo rimarrà in prevalenza sereno durante il giorno di festa. Possibili, nel pomeriggio, rovesci temporaleschi, con locali grandinate, in particolare tra Emilia e Lombardia. Al Sud invece il tempo il 25 aprile sarà decisamente migliore. Grazie al generoso contributo dell'alta pressione gli esperti meteo prevedono una bella giornata con tanto sole e temperature in deciso aumento soprattutto su Sardegna, Sicilia e sulle aree tirreniche, dove nel pomeriggio si potranno toccare punte massime di 24 gradi.

Il meteo del weekend – Archiviata poi la giornata festiva del 25 aprile gli esperti meteo prevedono l’arrivo di nuove perturbazioni. Già da venerdì 26 aprile e per tutto il weekend arriveranno rovesci con grandine e addirittura la neve a quote relativamente basse per questo periodo. Nei dettagli, a partire da venerdì un primo attacco perturbato attraverserà il Centro-Nord, causando pioggia e rovesci nella successiva notte e nella mattinata di sabato, con temporali soprattutto tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poi ci sarà un rapido miglioramento, con il sole che tornerà a splendere quasi ovunque. Temperature in graduale aumento, con punte di 24/25 gradi sulla Pianura Padana e sulle isole maggiori. Domenica però è atteso il secondo attacco perturbato a causa di un ciclone nord-atlantico che interesserà buona parte delle regioni nord-orientali. Sul resto dell'Italia prevarrà invece ancora il sole con temperature più che gradevoli.