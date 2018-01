Una donna di quarantasei anni è morta all’ospedale Versilia di Viareggio (Lucca) per una meningite meningococcica. Lo rende noto l'Usl Toscana nord-ovest in una nota, specificando che la donna, residente in Versilia, non era vaccinata. La paziente era arrivata in ospedale nel pomeriggio del primo gennaio per una sospetta meningite ed era stata trattata in Pronto Soccorso con diagnostica avanzata e poi ricoverata in Terapia Intensiva, dove è iniziata una terapia specifica. Ma nonostante le cure è deceduta quattro ore dopo. Come sempre in questi casi, l'Ufficio di Igiene pubblica si è subito attivato per individuare tutti i contatti e conviventi della paziente, in modo da sottoporli alla profilassi antibiotica o a eventuale vaccino profilassi per i non vaccinati, pur in attesa della tipizzazione del meningococco. La donna lavorava in un'azienda agricola ed aveva trascorso le festività di Natale con i propri familiari. Complessivamente sono state sottoposte a profilassi quaranta persone che avevano avuto con lei contatti lavorativi e familiari negli ultimi dieci giorni.

Una ragazza ricoverata a Cagliari per sospetta meningite – Un altro caso di sospetta meningite arriva da Cagliari, dove una studentessa è ricoverata dal 22 dicembre scorso all'ospedale Santissima Trinità. Quando è arrivata al pronto soccorso la giovane aveva febbre, vomito e mal di testa. Attualmente si trova in Rianimazione, in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Circa un centinaio le persone venute in contatto con la ragazza, che aveva trascorso la serata in un locale, e già sottoposte alle misure di prevenzione per evitare il possibile diffondersi della malattia. Domani arriveranno i risultati delle analisi a cui è stata sottoposta la paziente per capire se si tratti effettivamente di meningite.