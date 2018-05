Un bambino di appena otto mesi è morto per meningite mentre era ricoverato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il decesso del piccolo è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì dopo una lotta di 48 ore circa. Il bambino era stato portato in ospedale in ambulanza sabato scorso: i genitori avevano notato che presentava febbre alta, rigidità fisica e difficoltà respiratorie. I medici del Meyer di Firenze – effettuati gli esami del caso – avevano diagnosticato una meningite da pneumococco, un batterio molti diffuso ma diverso dal meningococco che tanto allarme ha generato in Toscana. La meningite pneumococcica non è contagiosa. Questo la differenzia dal meningococco, per il quale gli uffici dell'igiene pubblica della Asl di riferimento devono far scattare la profilassi antibiotica su quanti hanno avuto contatti prolungati e in ambienti chiusi col paziente negli ultimi 15 giorni. Per lo pneumococco non ci sono precauzioni da prendere, neanche per i familiari più stretti.

L’immunizzazione non copre tutti i ceppi di pneumococco – La giovane vittima, originaria di Mugello, secondo quanto si apprende era in regola con il calendario vaccinale. La dose del farmaco contro lo pneumococco prevista per la sua età anagrafica corrisponde a una somministrazione da effettuare a 3 e 6 mesi, con un terzo richiamo a 15 mesi. Ma l'immunizzazione non copre tutti i ceppi del virus. Pare non soffrisse neppure di patologie particolari. Da quanto emerso, al suo arrivo in ospedale le condizioni del bambino erano apparse subito disperate. Per 48 ore ha lottato contro quel batterio ma alla fine il piccolo ha dovuto cedere alla meningite.