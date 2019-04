Manca poco all'esame di Maturità 2019. Il prossimo 20 giugno gli studenti dell'ultimo anno di licei, istituti tecnici e professionali saranno alle prese con la prima prova dell'esame di Stato, che quest'anno presenta tantissime novità. Oltre all'eliminazione del quizzone e all'introduzione della seconda prova mista, con latino e greco al classico e matematica e fisica allo scientifico, anche la prova orale è stata oggetto di una vera e propria rivoluzione. Non ci sarà più la tesina ed è introdotto il cosiddetto sistema delle tre buste. Il colloquio consisterà in una interrogazione incrociata su più materie davanti alla commissione composta da commissari interni ed esterni, che faranno anche domande su "Cittadinanza e Costituzione". A breve arriveranno dal Miur, come ha assicurato il ministro Marco Bussetti, anche simulazioni per l'interrogazione finale. Ecco, intanto, come funziona l'orale della Maturità 2019.

Cos'è il sistema delle tre buste

La prova orale della Maturità 2019 sarà multidisciplinare. In assenza della famosa tesina, abolita dalla riforma, arriva, per garantire trasparenza e pari opportunità ai candidati, nelle intenzioni del Miur, il cosiddetto sistema delle tre buste, che sta facendo molto discutere. Ciascuna commissione, formata da 3 membri interni, 3 esterni e un presidente anch'esso esterno, predisporrà, per ogni classe, un numero di buste pari al numero dei candidati aumentato almeno di due unità, in modo da assicurare anche all'ultimo candidato di esercitare la facoltà di scelta fra tre buste. Il giorno del colloquio, il presidente della commissione d'esame preleverà in modo casuale tre buste alla presenza di ciascun candidato e le sottoporrà a quest'ultimo, che ne sceglierà una. Si tratta di un modo per rompere il ghiaccio con i professori durante l'interrogazione. Entro il prossimo 15 maggio i consigli di classe presenteranno un documento con i materiali a disposizione, che fanno parte del programma studiato dagli studenti durante l'anno, su cui lavoreranno le commissioni per la realizzazione delle buste.

Cosa ci sarà nelle buste

Tutti i materiali che saranno oggetto del colloquio orale saranno selezionati dalle stesse commissioni nei giorni che precedono la prova, "tenendo conto – come si legge nella circolare del Miur – del percorso didattico effettivamente svolto dagli studenti descritto nel documento che i Consigli di classe consegneranno come ogni anno in vista degli Esami". In pratica, si baseranno sul programma svolto dalle singole classi. Ci potranno essere poesie o testi in prosa, quadri, articoli di giornale e persino grafici e spunti di matematica e biologia. Una volta scoperto il contenuto delle buste, i candidati dovranno pensare a tutti gli eventuali collegamenti con le varie materie, come se fosse una tesina realizzata al momento, per cui è importante esercitarsi in questo procedimento. D'altronde, l'obiettivo di questa nuova modalità di interrogazione è quello di verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentarle in maniera critica e personale.

Alternanza scuola-lavoro e Cittadinanza e Costituzione

Nel corso del colloquio orale della Maturità 2019 i maturandi saranno anche chiamati ad esporre tramite una breve relazione o un elaborato multimediale le esperienze svolte nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro concentrandosi anche sull'aspetto legato ai vantaggi dell'esperienza in termini di studio e lavoro post diploma. Altre domande saranno effettuate sulle attività realizzate nell’ambito dei percorsi di "Cittadinanza e costituzione", per cui si potrà essere interrogati su argomenti come costituzione, legalità, educazione all’ambiente e alla salute, educazione digitale ed educazione stradale, anche se l'educazione civica allo stato non è ancora una materia scolastica. Anch’esse dovranno tener conto del documento elaborato a maggio dal Consiglio di classe in cui verranno elencate "attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione".

Il punteggio dell'orale per il voto finale

Il voto dell'esame di Maturità 2019 tiene conto di una serie di diversi elementi che compongono il punteggio finale. Bisogna cioè fare la somma dei crediti del triennio, che possono essere massimo 40, e i voti delle prove scritte e dell'orale, che vengono espressi in ventesimi. Nello specifico, il voto dell'orale può andare da un minimo di 0 a un massimo 20 punti e la sufficienza è fissata a 12. Esistono, poi, dei punti bonus, da 1 a 5, che la commissione può decidere di assegnare al termine del colloquio orale ad alcuni studenti per alzarne il punteggio finale. Le condizioni da soddisfare sono due: essere stati ammessi all’esame di Stato con almeno 30 crediti e aver totalizzato almeno 50 punti alle prove della Maturità, tra scritto e orale. Il voto finale massimo dell'esame di Stato si esprime in centesimi. Possono ottenere la lode coloro che sono arrivati agli esami con 40 punti di credito e hanno ottenuto 40 punti alle prove scritte e 20 punti all'orale, senza usufruire del bonus.