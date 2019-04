Ancora una giornata da incorniciare per il tennis italiano. Ad una settimana dal prestigioso successo di Fabio Fognini nel master 1000 di Montecarlo, festa grande per Matteo Berrettini che ha conquistato il Torneo ATP 250 di Budapest. Il tennista azzurro classe 1996 si è imposto in 3 set sul serbo Filip Krajinovic, conquistando il secondo titolo nel massimo circuito della sua carriera. Una vittoria che gli permetterà nelle prossime ore di diventare il numero 37 del mondo

Torneo di Budapest, trionfo azzurro di Berrettini

Nuovo incrocio Italia-Serbia in una finale di un torneo ATP e nuovo trionfo azzurro. 7 giorni dopo la vittoria di Fognini nel Master 1000 di Montecarlo contro Lajovic, trionfo di Matteo Berrettini nel Torneo ATP 250 di Budapest. Il classe 1996 romano, numero 55 del ranking si è imposto nell'ultimo atto dell'Hungarian Open sul serbo Filip Krajinovic, numero 105 del mondo, con il punteggio di 4-6 6-3 6-1 in un'ora e 41 minuti di partita. Si tratta del secondo titolo in carriera per Berrettini dopo quello ottenuto a Gstaad nel 2018. Una cavalcata trionfale quella di Berrettini in terra magiara che gli permetterà lunedì di diventare il numero 37 del mondo.

Berrettini batte in rimonta Krajinovic e vince l'Hungarian Open

Non era iniziato bene il pomeriggio di Berrettini, sceso in campo da favorito alla luce della migliore posizione in classifica. Il primo set è finito a Krajinovic che ha sfruttato un break nel nono game per imporsi 6-4. L'italiano però non si è scoraggiato rifacendosi nella seconda partita vinta 6-3 in poco meno di 40′. Con l'inerzia della gara a favore, il terzo set si è rivelato in discesa per Berrettini che ha chiuso 6-1 raccogliendo dunque l'eredità del connazionale Cecchinato trionfatore nell'edizione 2018.

La dedica di Matteo Berrettini per il papà

Matteo Berrettini nel discorso di premiazione ha dedicato il trofeo al papà, spiegando di essere rimasto sorpreso dai suoi risultati: "Sono molto felice per questo successo. Faccio i complimenti al mio avversario perché io so quanto sia difficile rientrare dopo un infortunio. Sono davvero soddisfatto perché non ero arrivato qui con grandi ambizioni: voglio ringraziare il mio coach Vincenzo Santopadre, mio fratello Jacopo e tutti quelli che mi hanno supportato in questa settimana. Dedico questa vittoria a mio padre. L'anno scorso qui mi sono storto una caviglia, stavolta è andata decisamente meglio".