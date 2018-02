Manuela Teverini aveva trentacinque anni quando il 5 aprile del 2000 scomparve misteriosamente da una frazione di Cesena, dove viveva col marito e la figlioletta. Ora, diciotto anni dopo la scomparsa della donna, l’inchiesta bis aperta un anno e mezzo fa sul caso ha portato la polizia a perlustrare la casa e i dintorni dell'abitazione del marito, Costante Alessandri, a Capannaguzzo, ma anche l'area intorno a quella del fratello dell'uomo e una vecchia cava di argilla a Bagnarola. Stamane la Procura di Forlì ha annunciato di avere chiesto il rinvio a giudizio del marito di Manuela, indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere. L’uomo, che fu arrestato nel dicembre del 2002 e rimase in carcere per circa un mese prima di tornare libero, da parte sua si è sempre professato innocente. In quella occasione le ricerche nel podere intorno all'abitazione dove viveva con Manuela e la figlia diedero esito negativo. Poi il caso è stato riaperto nel primi mesi dello scorso anno, ci sono state nuove indagini fino a quando questa mattina è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio. Il 13 aprile ci sarà l'udienza preliminare.

La figlia della donna chiede giustizia – La trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” in questi anni si è occupata della misteriosa scomparsa di Manuela Taverini raccogliendo anche la testimonianza di Lisa, la figlia della donna scomparsa che ha perso la madre quando aveva appena quattro anni. Quella bambina diventata ormai una donna, insieme ad altri suoi familiari, ha sempre chiesto giustizia per la mamma e che si andasse a processo. I familiari di Manuela non hanno mai creduto all'allontanamento volontario (secondo il marito avrebbe abbandonato spontaneamente il tetto coniugale durante la notte mentre lui dormiva): è vero che la donna stava vivendo un momento difficile col marito, ma mai secondo i familiari avrebbe abbandonato la bambina. Poche ore dopo la scomparsa l’auto di Manuela venne trovata da uno dei suoi fratelli nella zona della stazione di Cesena.