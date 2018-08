Dramma sfiorato nelle Filippine. Un aereo passeggeri, il Boeing 737-800 della Xiamen Air Flight proveniente dalla Cina, stava per atterrare sulla pista dell'aeroporto della capitale filippina quando probabilmente a causa delle forti piogge e una scarsa visibilità è scivolato e si è schiantato in un campo vicino. L’incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte del 17 agosto, proprio mentre erano in corso piogge torrenziali. A bordo dell’aereo c’erano 165 persone tra cui otto membri dell’equipaggio: fortunatamente tutti sono rimasti illesi. Un miracolo secondo le autorità, che hanno dichiarato che solo quattro passeggeri hanno subito dei graffi. Tutti gli altri, compresi i membri dell’equipaggio del Boeing 737-800 della Xiamen Air Flight, sono stati trasportati nel terminal vicino e assistiti con coperte e cibo.

La dinamica dell’incidente aereo – L'aereo, da quanto emerso, avrebbe tentato due atterraggi, girando in cerchio durante il secondo per poi rimbalzare violentemente fuori pista con le luci spente. Durante l’atterraggio di fortuna un motore e una ruota del carrello sono scoppiati. Le prime immagini diffuse dell’incidente mostrano l’aereo accanto a una recinzione perimetrale con l’ala sinistra che tocca il suolo. L’incidente ha generato ritardi nei voli successivi a causa della chiusura temporanea di una pista. Le autorità aeroportuali hanno avviato un’indagine per determinare cosa ha portato al fuoripista. Per il momento i funzionari dell’aeroporto hanno detto che si stanno esaminando numerosi fattori, tra cui il tempo, la tecnologia e le comunicazioni tra il pilota e la torre.