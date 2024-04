L’aereo si gira su sé stesso a pochi metri dalla pista, atterraggio da paura sul volo Venezia-Dublino L’atterraggio da paura di un volo di linea Venezia-Dublino della compagnia Aer Lingus che alla fine ha costretto l’equipaggio a cambiare scalo di arrivo. Il velivolo, spinto dalle raffiche di vento, ha toccato la pista di traverso prima di riprendere quota e dirigersi verso Manchester. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

L’aereo che in fase di discesa si avvicina regolarmente alla pista di atterraggio dell’aeroporto, poi i primi scossoni e infine l’improvviso slittamento quando è a pochissimi metri da terra dove il velivolo tocca con le ruote ma per pochi secondi e completamente girato su un lato prima di riprendere quota repentinamente. È l’atterraggio da paura di un volo di linea Venezia-Dublino della compagnia Aer Lingus che alla fine ha costretto l’equipaggio a cambiare scalo di arrivo.

Tutta colpa del maltempo e in particolare della tempesta Kathleen che, con le sue fortissime raffiche di vento di oltre di 90 km\h, ha costretto numerosi voli a rinunciare all’atterraggio nella giornata di sabato all'aeroporto di Dublino, in Irlanda. La scena, immortalata in un video catturato da EU Plane Spotters nel loro live streaming su YouTube, mostra il velivolo della compagnia aerea Aer Lingus, un Airbus A321, che letteralmente rimbalza sulla pista in un Touch and go da paura, soprattutto per chi era a bordo.

La situazione meteo sullo scalo stava già peggiorando quando l’aereo è arrivato in vista dello scalo e ha provato ad atterrare. Le condizioni meteorologiche però sono peggiorate ulteriormente proprio in quei minuti a causa delle forti raffiche di vento che hanno letteralmente spostato l’aereo dalla sua rotta. Il velivolo si è girato su sé stesso verso destra e i piloti sono stati costretti ad abortire il tentativo e ridare potenza ai motori per riprendere quota.

Il volo, che sarebbe dovuto atterrare prima delle 14 a Dublino, ha fatto diversi giri sullo scalo e alla fine è stato dirottato all'aeroporto di Manchester, dove è atterrato alle 15:30 per motivi di sicurezza, con 1 ora e 45 minuti in ritardo. Il volo però è stato solo uno dei tanti costretti a cambiare scalo o ad attendere tra lo spazio aereo irlandese e quello britannico in attesa di ulteriore avviso a causa delle condizioni meteo.