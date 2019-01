Alfredo Rostini Del Greco, un operaio di 46 anni di Guardiagrele, in Abruzzo, è stato trovato morto nel suo letto nella casa in cui viveva insieme alla mamma: è stata proprio la donna a scoprire il corpo ieri mattina quando è andata a svegliarlo, sorpresa del fatto che ancora dormisse mentre avrebbe dovuto già essere sulla via del lavoro: "È ora di andare a lavorare, ma perché non ti svegli?", avrebbe detto la donna, come riportato da Il Centro. Inutile la chiamata all'ambulanza: l’uomo sarebbe stato stroncato da un infarto fulminante durante il sonno. Medico e infermieri non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Alfredo era molto conosciuto nella città abruzzese e la notizia della sua morte si è rapidamente diffusa, destando sconcerto e preoccupazione. L'uomo, che lavorava nell’azienda Mitea nella vicina Fara Filiorum Petri, era stato visto la sera precedente nel Bar Italia, proprio di fronte alla sua casa, dove aveva trascorso alcuni momenti di allegria insieme ad amici e conoscenti. "Era tranquillissimo come sempre", hanno ricordato alcune persone a Il Centro, "e nulla lasciava presagire una simile tragedia. Ci dispiace tantissimo non poterlo avere più tra di noi, perché era una persona speciale. Ci mancheranno persino le sue difese a spada tratta per la Juventus, la sua squadra del cuore, quando qualcuno criticava la formazione bianconera era lì pronto con le risposte adeguate".