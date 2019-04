Un insegnante in pensione è indagato per omicidio e occultamento di cadavere nel caso di Natalina Papandrea, la giovane mamma scomparsa nel 2017. La notizia, confermata da Marianna Papandrea, sorella di Natalina, è spuntata sulle pagine della cronaca locale, dove si legge che l'indagato sarebbe un uomo residente in un paese della Locride, non lontano da quello dove Natalina viveva con la sua bimba di sette anni e mezzo.

Già da diversi mesi ormai si indagava per il titolo di reato di omicidio, ma solo recentemente è emersa la notizia di accertamenti di natura scientifica a carico dell'ex insegnante. Proprio il veicolo dell'uomo è stato posto sotto sequestro e setacciato minuziosamente dai carabinieri del Ris di Messina, alla ricerca di tracce biologiche, impronte, o altri elementi che possano accertare il coinvolgimento dell'indagato. Resta in attesa, con la discrezione che dalla scomparsa la contraddistingue, la famiglia di Natalina Papandrea. "Non ho mai escluso nessuna ipotesi da quando è svanita nel nulla – ha detto Marianna – voglio sapere quello che è successo, come lo vogliamo tutti".

Natalina è scomparsa la mattina del 19 novembre 2017 dopo essere uscita per la consueta passeggiata mattutina sulla spiaggia. Sulla battigia dove era solita fare due passi prima di preparare la sua bimba per la scuola, è stato ritrovato solo il suo ombrello. Nessuno ricorda di averla vista quella mattina, ma non si esclude, come dimostrano gli accertamenti disposti dalla Procura di Locri sull'auto dell'indagato, che possa essere stata prelevata con un pretesto da chi quel giorno, sempre secondo le ipotesi della procura, le ha usato violenza.