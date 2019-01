Con la neve e le rigide temperature previste per i prossimi giorni, definiti dagli esperti "giorni della merla", cioè quelli più freddi di tutto l'anno, molte amministrazioni comunali hanno già deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, mercoledì 30 gennaio. L'obiettivo è quello di garantire la sicurezza degli studenti e delle strade, anche in vista delle gelate della notte. L'emergenza riguarda in particolare i comuni dell'Appennino, dove sono attese nevicate anche a bassa quota: in Umbria già oggi la polizia stradale ha riferito di disagi alla circolazione che si sono registrati stamani.

La campanella potrebbe non suonare anche domani a Nocera Umbra e a Gualdo Tadino, ma si aspetta conferma dei rispettivi sindaci, che già oggi, martedì 29 gennaio, hanno ordinato la chiusura delle scuole a causa del maltempo. Scuole chiuse il 30 gennaio anche in Liguria, dove la Protezione civile ha diramato allerta arancione nella zona della Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia, a causa delle precipitazioni nevose che, dalle prime ore della notte, potranno coinvolgere anche le zone costiere. In particolare, la campanella non suonerà sicuramente negli istituti, compresi gli asili, dei comuni di Busalla, Ronco Scrivia, Isola del Cantone, Vobbia, Montoggio, Santo Stefano d'Aveto e Rezzoaglio. Come sempre, si tratta di un elenco provvisorio e in aggiornamento, che potrebbe coinvolgere anche altre regioni dove nella giornata di domani sono previste forti nevicate anche a bassa quota. Tra queste, ci sono la Sardegna, la Toscana, la Basilicata, ma anche il Lazio e la Campania.