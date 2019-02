A poco più di tre mesi dalla tragedia di Casteldaccia l'incubo del maltempo torna in Sicilia: già dalla scorsa notte violente piogge si sono abbattute sulla regione, in particolar modo sulla zona orientale e nel messinese, dove si sono anche verificate due frane. La prima nell'area di Patti in contrada Moreri Soprani, dove un costone ha ceduto e tre famiglie sono state fatte evacuare dai vigili del fuoco. Altra frana in zona San'Agata in contrada Militello Rosmarino, vicino al paese.

Sull’autostrada A18 Messina-Catania si sono registrati disagi già dalla serata di ieri. Molti automobilisti sono rimasti bloccati a causa di vere e proprie voragini che si sono create sull'asfalto lungo la tratta Giardini Naxos-Taormina-Roccalumera. Situazione non facile anche a Letojanni, dove una ventina di vetture sono rimaste ferme con le ruote squarciate a causa dell'asfalto distrutto.

Per tutta la giornata di oggi sono attese precipitazioni intense a prevalente carattere temporalesco di rovescio o temporale soprattutto sui settori settentrionali e orientali dell'isola. Le piogge saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, intense grandinate e forti raffiche di vento soprattutto dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte.