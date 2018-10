in foto: Grandinata ad Alassio (Twitter).

L'ondata di maltempo in arrivo sull'Italia sta già provocando danni soprattutto nelle regioni centro-settentrionali. Una delle situazioni più difficili è quella della Riviera ligure, dove nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 1 ottobre, si è verificata una maxi grandinata che ha imbiancato strade e case. In provincia di Savona chicchi grandi come sassi sono piovuti sulla zona compresa tra Laigueglia, Alassio e Albenga. Numerose le chiamate arrivate ai vigili del fuoco per interventi contro la caduta di alberi, allagamenti e soccorso agli automobilisti rimasti letteralmente impantanati nel ghiaccio. Alcuni sottopassaggi sono stati chiusi al traffico. Preoccupazione tra gli agricoltori anche in Valle Arroscia dove è in corso la vendemmia: si registrano, infatti, circa 30-40 centimetri di grandine.

Numerosi anche i disagi alla viabilità sia sulla via Aurelia che in Autostrada, con l'uscita che è consigliata ad Andora. Non sono mancate le segnalazioni di residenti e turisti che, soprattutto sui social network e con un pizzico di preoccupazione, stanno documentando il fenomeno atmosferico con foto e video. "Sembra neve, come se fossimo a Livigno", ha scritto un utente su Twitter condividendo un'immagine della sua cittadina sotto una coltre di ghiaccio. I meteorologi avevano previsto un brusco abbassamento delle temperature con l’inizio del mese di ottobre, a causa di una depressione alimentata da aria fredda nord-atlantica che si è formata proprio sul Golfo Ligure, ma nessuno era preparato ad un evento simile.