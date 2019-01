Maisons du Monde, fondata nel 1990 a Brest, è un azienda francese di arredamento, illuminazione e decorazione d'ambiente. Presente in vari Paesi europei con oltre 220 punti vendita, è oggi uno dei maggiori brand attivi nel settore, capace di contare su più di 3.700 dipendenti. La sua fama è destinata a crescere ulteriormente, grazie alla costante apertura di nuovi negozi anche qui in Italia; proprio per questo attualmente la società è alla ricerca di personale da assumere in Lombardia, Trentino Alto Adige, Piemonte e Veneto.

Le posizioni aperte

Queste sono alcune delle figure ricercate al momento: Addetti Visual/Magazzino (Cesano Boscone e Venezia). I candidati selezionati, dotati di spiccato senso estetico e forza fisica, avranno il compito di valorizzare gli ambienti e gli oggetti presenti nello store, ricevere le merci e spostarle fino alle corsie giuste; Addetti Vendita (Bergamo – Sondrio – Treviso – Milano – Cremona e Trento). Le risorse si occuperanno di gestire i clienti, operare in cassa, riassortire le merci e raggiungere gli obiettivi di fatturato richiesti dall'azienda; Responsabili settore Vendita (Milano – Treviso – Vicenza e Novara). L'annuncio è rivolto a chi ha precedente esperienza nel ruolo di gestore di un negozio, possiede predisposizione al lavoro di squadra, ha doti commerciali e capacità di coordinare lo staff al meglio; Addetti Vendita Categorie Protette (Bergamo – Vicenza e Conegliano). I candidati si occuperanno del servizio clienti e dovranno essere disponibili a lavorare su turnazioni anche nei giorni festivi; Store Manager (Novara). Alla figura, dovendo organizzare e coordinare tutte le attività legate alla gestione dei clienti, degli altri impiegati, delle vendite e del magazzino, è richiesta un'esperienza lavorativa pregressa nel settore.

Per i più giovani che fossero intenzionati ad iniziare un percorso di formazione scuola-lavoro sono invece da tenere in considerazione le diverse assunzioni a tempo determinato che ogni anno nel mese di marzo Maison du Monde mette a disposizione. Molti degli studenti che entrano in azienda attraverso questo canale al termine del tirocinio riescono ad ottenere un contratto a tempo indeterminato.

Presentazione della candidatura

Gli interessati alle diverse inserzioni potranno inoltrare online la propria candidatura inserendo nell'apposito form presente nella pagina "Lavora con Noi" dell'azienda il curriculum. Mentre la selezione di cassieri, commessi e magazzinieri viene gestita direttamente dai vari direttori dei punti vendita, per gli altri ruoli è il Dipartimento Risorse Umane ad occuparsi dei colloqui necessari per arrivare ad una vera e propria proposta contrattuale.